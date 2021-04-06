Edirne'de mahrem yapı soruşturması: 18 kişi hakkında yakalama kararı
Edirne merkezli 5 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
|06 Nisan 2021 14:30
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Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan bir astsubayın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Antalya'da başlattığı operasyon sürüyor.
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