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'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Projesi'nde ikinci faz tamamlanacak'

İsmail Demir: "İlk fazı "nitelikli parmak izi tanıma ürünü" olan Ulusal Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Projesi'nde ikinci faz olan "Niteliksiz yani olay yeri parmak izi tanıma ürünü" de belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanarak kullanıcı kurumların hizmetine sunulacak"
 06 Nisan 2021 14:51
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'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Projesi'nde ikinci faz tamamlanacak'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yazılım alanında bugüne kadar dünyada çok az sayıda ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7'nci ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla bir otelde düzenlenen "Biyometrik Veri Yönetim Sistemi-AFIS Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonunun en değerli adımlarından birini attıklarını belirten Demir, projenin önemine dikkati çekti.

Demir, 2019'da başlatılan, HAVELSAN-Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ortaklığında kurulan BİYOTEKSAN bünyesinde yürütülen ve 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlanan projenin Türk mühendislerinin de bir başarısı olduğunu ifade ederek, "Yazılım alanında bugüne kadar dünyada çok az sayıda ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7'nci ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıl önce teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması misyonuyla kurulan HAVELSAN'ın görüntü işleme alanındaki birikiminin kısa sürede elde edilen bu başarıda önemli rol oynadığına işaret eden Demir, "Görüntü işleme teknolojileri savunma alanında da önemli rol oynayan ve sıkça kullanılan bir alan. Savunma sanayisi alanındaki birikimlerimiz ülkemizin hizmetinde." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, İçişleri Bakanlığının yakın iş birliği yaptıkları kurumlar arasında olduğunu ve bu ilişkinin artarak devam edeceğini dile getirdi.

- "Yakın bir koordinasyon içinde çalışmalıyız"

Savunma denilince artık sadece alanda sıcak çatışmadan bahsedilmediğine dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Teknolojinin yoğun kullanıldığı her alan, ülkenin yazılım, veri, iletişim, enerji, sınır güvenliği, sağlık alanı, verilerimizin güvenli şekilde saklanması, Türkiye'nin savunma güvenliği denildiğinde düşünülmesi gereken alanlar. Buralarda da savunma sanayisinde geliştirdiğimiz her türlü teknolojinin ilgili kurumlarımızın hizmetinde olduğunu ve yakın bir koordinasyon içinde çalışmanın gerekliliğini vurgulamak istiyoruz."

Demir, ilk fazı "Nitelikli parmak izi tanıma ürünü" olan projede ikinci faz "Niteliksiz, yani olay yeri parmak izi tanıma ürünü"nün de belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanarak kullanıcı kurumların hizmetine sunulacağı bilgisini verdi.

Merkezi bir biyometrik veri sisteminin tüm resmi kurumlarla özel şirketlere hizmet verebilecek bir altyapıyı da sağlayacağını belirten Demir, "Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak, güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü nitelikli parmak izi tanıma sisteminin ülkemize, milletimize ve sistemi ilk kez kullanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Demir ayrıca, çalışmada emeği geçen İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile HAVELSAN, POLSAN ve BİYOTEKSAN yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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