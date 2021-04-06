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Ambulanstan inen yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Aydın Çine Devlet Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, ambulanstan indirilmesine yardım ettiği trafik kazası yaralısının babası olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı.
 06 Nisan 2021 14:55
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Alınan bilgiye göre, Burhanettin G. yönetimindeki 09 LZ 545 plakalı otomobil, Kabataş Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Hüseyin Meşe idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servis bölümüne yanaşan ambulanstaki yaralının indirilmesine yardımcı olan temizlik görevlisi Mehmet Salih Meşe, yaralının babası olduğunu fark edince "baba" diyerek ağladı. Meşe'yi, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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