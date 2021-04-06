Ambulanstan inen yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü
Aydın Çine Devlet Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, ambulanstan indirilmesine yardım ettiği trafik kazası yaralısının babası olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı.
|06 Nisan 2021 14:55
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Burhanettin G. yönetimindeki 09 LZ 545 plakalı otomobil, Kabataş Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Hüseyin Meşe idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin acil servis bölümüne yanaşan ambulanstaki yaralının indirilmesine yardımcı olan temizlik görevlisi Mehmet Salih Meşe, yaralının babası olduğunu fark edince "baba" diyerek ağladı. Meşe'yi, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
06 Nisan 2021 15:25
|Prof. Dr. İlhan, gençlerde vaka artışının 3 sebebini açıkladı
06 Nisan 2021 14:35
|Bursa'da sağanak nedeniyle 35 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı
06 Nisan 2021 14:26
|Türkiye'de ilk antikorlu bebek doğdu
06 Nisan 2021 13:45
|Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı
06 Nisan 2021 13:28
|Salgının birinci yılında hava kirliliğinin en çok artığı ve azaldığı iller
06 Nisan 2021 13:20
|İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
06 Nisan 2021 12:15
|MSB: 2 personel koronadan vefat etti
06 Nisan 2021 12:12
|İlk romanı ilgi gören trafik polis yeni roman için kolları sıvadı
06 Nisan 2021 11:36
|Ramazan başlıyor: İlk teravih ve iftar ne zaman?
06 Nisan 2021 11:20