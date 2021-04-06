1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Ramo dizisiyle beğeni toplayan Murat Yıldırım sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu
 06 Nisan 2021 15:01
+Aa- Yazdır
Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Murat Yıldırım evinde karantinada tedavisine devam ediyor.

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
06 Nisan 2021 15:47		 Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
06 Nisan 2021 11:49
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
06 Nisan 2021 08:29		 Berna Laçin 50 yaşında nasıl Covid-19 aşısı oldu?
05 Nisan 2021 20:11
Dr. Mehmet Öz, kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu
05 Nisan 2021 10:41		 Ünlü sunucu Saba Tümer: Kahkahasını 90 bin TL'ye sattı
03 Nisan 2021 23:37
Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine polis baskını
03 Nisan 2021 16:57		 Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
03 Nisan 2021 09:00
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
02 Nisan 2021 09:25		 Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi Komisyon'da görüşülüyor15:37 - Ankara'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü15:34 - Pfizer, aşı paraları ödemediği için, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu15:31 - 'Hala had bildirecek, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var'15:30 - Van'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı15:27 - Şanlıurfa'da 'mahrem yapılanma' operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
15:25 - Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak15:25 - Kayseri'de FETÖ sanığı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası15:17 - Valilik: Eski milletvekili Gergerlioğlu'na kötü muamele iddiaları asılsız15:10 - İçişleri: 2021'de PKK'dan teslim olanların sayısı 43'e yükseldi15:01 - Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı14:55 - Ambulanstan inen yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü
14:51 - 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Projesi'nde ikinci faz tamamlanacak'14:46 - 'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler14:38 - İkinci kez drift yaptı, ehliyeti süresiz iptal edildi14:35 - Prof. Dr. İlhan, gençlerde vaka artışının 3 sebebini açıkladı14:30 - Saç ekim 2021 fiyatları neler, saç ekimi teknikleri ve fiyatları
14:30 - Edirne'de mahrem yapı soruşturması: 18 kişi hakkında yakalama kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Mehmet Kutlular hayatını kaybetti
Ramazan başlıyor: İlk teravih ve iftar ne zaman?
700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
solvatasyon 2
netflix 2
gümrah 1
karizmayı çizdirmek 2
bacıyan-ı rum 1
minimum 2
ayların isimleri nereden geliyor 3
derbent 4
epelek 1
yürümek 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam