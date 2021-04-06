Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo dizisiyle beğeni toplayan Murat Yıldırım sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu
|06 Nisan 2021 15:01
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Murat Yıldırım evinde karantinada tedavisine devam ediyor.
Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu.
Bir yıllık bir kovalamanın ardından evet Covid beni de yakaladı, 5. günündeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım.Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum.Kendinize dikkat edin.Murat Yıldırım (@MYildirimResmi) April 6, 2021
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