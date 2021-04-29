Tarım kredi kooperatiflerinde çalışılan süreler memuriyette nasıl değerlendirilir?

Soru: 2012-2013 yıllarında Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürlüğünde mesleğimle ilgili Ziraat Mühendisi olarak çalıştım. Sonrasında Tarım Bakanlığına Ziraat Mühendisi olarak atandım.

Tarım kredi de çalıştığım süre için hizmet birleştirmesi yaptım ancak yapılan hizmet birleştirmesinde Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürlüğünde mesleğimle ilgili olarak çalıştığım süre 657 Sayılı kanunun 36. maddesi C/1 maddesine göre yapılmış olup, çalıştığım sürenin 3/4'ü hizmet olarak sayılmıştır. Bu sürenin tamamının sayılması gerekmez mi?

Cevap: Memuriyet dışında çalışılan sürelerin memuriyete atandıktan sonra nasıl değerlendirileceği hususu memurun nerede çalışmış olduğuna, memuriyette bulunduğu hizmet sınıfına, unvanına, görev yaptığı kuruma göre değişebilmektedir. Bu hususlar genel olarak 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanununun 36/C-1 maddesinde, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin C-7 bendinde ise, "2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

2836 sayılı Kanun, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 22. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur Kanunun geçici 1. maddesinde ise "2836 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 2836 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş bulunan kooperatifler ayrıca kuruluş formalitelerine tabi olmaksızın bu kanuna göre kurulmuş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümde açık bir şekilde ifade edilmemekle birlikte dolaylı olarak 2836 sayılı Kanuna yapılan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı, 1581 sayılı Kanunun 2836 sayılı Kanunun yerini aldığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, 2836 sayılı Kanun yürürlükte olmamakla birlikte onun yerine yürürlüğe konulan 1581 sayılı Kanuna tabi tarım kredi kooperatiflerinde çalışılan sürelerin 12 yıla kadar olan kısmının memuriyette geçmiş gibi kabul edilerek her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için de bir derece verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.