İçişleri: 2021'de PKK'dan teslim olanların sayısı 43'e yükseldi
İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi
|06 Nisan 2021 15:10
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da 'mahrem yapılanma' operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
06 Nisan 2021 15:27
|Kayseri'de FETÖ sanığı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası
06 Nisan 2021 15:25
|Edirne'de mahrem yapı soruşturması: 18 kişi hakkında yakalama kararı
06 Nisan 2021 14:30
|Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
06 Nisan 2021 12:49
|Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
06 Nisan 2021 12:05
|Ankara'daki son 'darbe davası'nda yarın karar açıklanacak
06 Nisan 2021 11:09
|Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
06 Nisan 2021 10:56
|Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
06 Nisan 2021 10:17
|FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı
06 Nisan 2021 09:57
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: Muvazzafların da olduğu 20 gözaltı
06 Nisan 2021 09:11