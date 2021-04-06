Valilik: Eski milletvekili Gergerlioğlu'na kötü muamele iddiaları asılsız
|06 Nisan 2021 15:17
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Konuya ilişkin Valiliğin açıklaması:
Terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkümiyet cezası Yargıtayca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin TBMM çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:
Hakkında kesinleşmiş mahkümiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50'de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55'te cezaevine teslim edilmiştir.
Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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