Kayseri'de FETÖ sanığı 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, meslekten ihraç edilmiş 2 polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
|06 Nisan 2021 15:25
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4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar O.Ö. ve L.K. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında 2 sanığın, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Terör örgütüyle bağları olmadığını savunan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar O.Ö. ve L.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
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