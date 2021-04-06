Şanlıurfa'da 'mahrem yapılanma' operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
|06 Nisan 2021 15:27
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara, Sakara ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.
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