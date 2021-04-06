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Van'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|06 Nisan 2021 15:30
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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