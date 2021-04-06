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Van'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
 06 Nisan 2021 15:30
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Van'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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