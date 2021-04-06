Pfizer, aşı paraları ödemediği için, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu

İsrail'de yaşanan seçim krizi, ülkeye her alanda darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında, son iki yıl içindeki 4'üncü erken seçimi gerçekleştiren İsrail, buna rağmen hükümet kurmakta başarısız oldu. Hiçbir partinin iktidara gelecek sayıda milletvekili çıkaramadığı seçimlerin ardından, partiler arasında yaşanan sert kutuplaşma da koalisyon hükümetinin kurulmasına engel oldu.

Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu ülkenin güvenilirliği, küresel çapta düşerken, İsrail hükümetine bir darbe de ilaç firması Pfizer'dan geldi.

AŞILARIN PARASI ÖDENMEDİ

Koronavirüs salgınının başındna bu yana aşı uygulamasını sürdüren ve nüfusun büyük bir kısmını aşılayan İsrail'in, satın aldığı Pfizer/BioNTech aşılarının parasını ödemediği ortaya çıktı.

İsrailli gazete Jerusalem Post'un haberine göre göre ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak ürettiği koronavirüs aşısının gönderimini son yollanan 2 buçuk milyon doz aşının ödemesini hala alamadığı için askıya aldı. Gazeteye göre Pfizer'daki üst düzey yetkililer, ülkede yaşanan koalisyon krizinin yarattığı siyasi belirsizlik nedeniyle var olan borcun kapatılamayacağına dair ciddi endişeleri olduğunu paylaştı.

İSRAİL İÇİN 'MUZ CUMHURİYETİ' BENZETMESİ

İsrailli gazete, Galatz radyo kanalında program yapan bir muhabirin, 'Good Morning Israel' programında paylaştığı bilgilere de yer verdi. Buna göre muhabir, içeriden aldığı bilgilere göre Pfizer yetkililerinin İsrail'i 'muz cumhuriyeti' olarak tanımladığını söyledi.