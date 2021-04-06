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Ankara'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.
|06 Nisan 2021 15:37
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Saray Mahallesi'nde, Abdullah E. (67), bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyi Ömer E. (70) ile evinin önünde karşılaştı.
İki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah E, evinden aldığı tabancayla Ömer E'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Ömer E, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, Abdullah E'yi gözaltına aldı.
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