Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi Komisyon'da görüşülüyor
Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.
|06 Nisan 2021 15:45
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