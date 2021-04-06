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Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi Komisyon'da görüşülüyor

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.
 06 Nisan 2021 15:45
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Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi Komisyon'da görüşülüyor

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Komisyonda ele alınan kanun teklifi, 5. madde üzerinde verilen önergelerle görüşülüyor.

Kanun teklifinin ilk 4 maddesi, Komisyonun geçen haftaki toplantısında, kabul edilmişti.
Anadolu Ajansı
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