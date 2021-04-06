Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
|06 Nisan 2021 17:00
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir avukatlık bürosunda silahlı saldırı meydana geldi. Anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. Olayın ardından 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
- Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.
Olayda ağır yaralanan Haluk Onat, Kebire Esra Ay Mutlu, Ayşe Ece Ay Mutlu hayatını kaybetti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat'ın tedavileri sürüyor.
Bu arada olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Selim B'nin olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi
06 Nisan 2021 16:33
|Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu
06 Nisan 2021 15:59
|İnebolu ilçesinde Kovid nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara
06 Nisan 2021 15:56
|Ankara'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü
06 Nisan 2021 15:37
|Van'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
06 Nisan 2021 15:30
|'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp, vücuduna kaynar su döktüler
06 Nisan 2021 14:46
|Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu
06 Nisan 2021 14:24
|Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu
06 Nisan 2021 13:43
|Şanlıurfa'da evde çıkan yangında anne öldü, çocuğu ağır yaralandı
06 Nisan 2021 13:16
|700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttılar
06 Nisan 2021 09:28