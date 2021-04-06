İstifayla boşalan Kemer Belediyesinin yeni başkanı belli oldu
|06 Nisan 2021 15:51
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Belediye Meclisi, Kemer Belediyesi toplantı salonunda, Belediye Başkan Vekili Osman Bütüner'in başkanlığında istifa nedeniyle boşalan başkanlık seçimi için olağanüstü toplandı.
Meclis toplantısında yapılan seçimde birinci turda 9 üyeden 7'sinin oyunu alan AK Parti'nin adayı Aktürk, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.
Seçimin ardından belediyede düzenlenen devir teslim töreninde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ve Bütüner, başkanlık mührünü Aktürk'e teslim etti.
Aktürk, burada yaptığı açıklamada, Kemer'in daha iyi hizmet alması için uğraştıklarını belirtti.
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de sağlık sorunları nedeniyle eski Belediye Başkanı İsmail Özay'ın istifa ettiğini, yapılan istişareler sonucu yeni başkan adaylarının Ömer Aktürk olduğunu kaydetti.
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