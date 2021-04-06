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İnebolu ilçesinde Kovid nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7. sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi.
 06 Nisan 2021 15:56
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İnebolu ilçesinde Kovid nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara

Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçe merkezindeki 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer personelde Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle 7 Nisan'dan itibaren merkez ortaokullar ile imam hatip ortaokulunda uzaktan eğitime geçilmiştir." ifadesine yer verildi.

İnebolu'da daha önce de 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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