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İnebolu ilçesinde Kovid nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7. sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi.
|06 Nisan 2021 15:56
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Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçe merkezindeki 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer personelde Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle 7 Nisan'dan itibaren merkez ortaokullar ile imam hatip ortaokulunda uzaktan eğitime geçilmiştir." ifadesine yer verildi.
İnebolu'da daha önce de 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
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