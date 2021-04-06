Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
|06 Nisan 2021 16:13
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 582. gününde devam ediyor.
Çalışmaya gittiği İstanbul'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Özkan Tüfenci için Muş'tan diğer oğlu Resül Tüfenci ile gelen anne Türkan Bayrak da oturma eylemine dahil oldu.
Anne Bayrak, Kürtçe yaptığı konuşmada, evladı kaybolduktan sonra hiç haber alamadığını söyledi.
Oğlunun işitme engelli olduğunu ve okuma yazma bilmediğini belirten Bayrak, televizyonlardan evlatlarına kavuşan aileleri görmesi üzerine eyleme katılma kararı aldığını dile getirdi.
Bayrak, "Oğlum İstanbul'a çalışmaya gitti ve bir hafta sonra ortadan kayboldu. HDP oğlumu götürdü. Kim götürdüyse geri göndersin. Oğlum hasta ve özürlü. Evladımı HDP'den istiyorum." diye konuştu.
Evladına seslenen Bayrak, "Oğlum beni duyuyorsan dön, orada ne işin var. Gel devletine, babana, annene ve kardeşlerine kavuş." şeklinde konuştu.
Resül Tüfenci de ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuklarını aktararak, "HDP ağabeyimi kandırdı, beynini yıkadı, sonra götürdüler. Ağabeyim gelmeden buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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