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Bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Anamur ilçesinde zeytin bahçesindeki çalıları yakmaya çalışırken alevlerin içinde kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
|06 Nisan 2021 16:33
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Alınan bilgiye göre, Durdu Aysu, Kaşdişlen Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bulunan çalıları yakmaya çalıştı. Bu sırada yaşlı kadının alevlerin içinde kaldığını gören çevredekiler, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise Aysu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durdu Aysu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
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