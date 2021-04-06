Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportuna sıcak bakmıyoruz
|06 Nisan 2021 16:35
|+Aa- Yazdır
Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.
Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.
Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var. Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Harris, AA muhabirinin sorusu üzerine Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.
Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
06 Nisan 2021 17:10
|Pfizer, aşı paraları ödemediği için, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu
06 Nisan 2021 15:34
|Suudi Arabistan, umre için bağışıklık kazanmış olma şartı getirdi
06 Nisan 2021 07:12
|ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
06 Nisan 2021 06:51
|İngiltere, AstraZeneca aşısının kullanımını kısıtlayabilir
05 Nisan 2021 23:48
|Almanlar, Merkel'in aşı vaadine inanmıyor
05 Nisan 2021 21:22
|Almanya'da, Başbakanlık binasını genişletmenin maliyeti 600 milyon euro
05 Nisan 2021 20:15
|Putin imzaladı! 2036'ya kadar devlet başkanı olacak
05 Nisan 2021 20:09
|Fransa'nın Hindistan'a savaş uçağı satışında yolsuzluk
05 Nisan 2021 19:49
|En fazla aşı yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
05 Nisan 2021 17:11