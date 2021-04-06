Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin ağır bir kriz yaşadığı bir dönemde Bezos servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltmiş oldu.

Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı.

MİLYARDER SAYISI ARTTI

Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi.

Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

ABD İLK SIRADA, ÇİN İKİNCİ

ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD'de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.

Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti.

Çin'in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.