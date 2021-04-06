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Ankara Garı Saldırısında faillerin müebbet cezalarının onanması istenildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık yönünden ise verilen hükmün bozulmasını talep etti
 06 Nisan 2021 17:24
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Ankara Garı Saldırısında faillerin müebbet cezalarının onanması istenildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili davada 9 sanığa "kasten öldürmek" ve "anayasayı ihlal" suçlarından verilen 101'er kez hapis cezalarının onanmasını, 2 sanık yönünden ise verilen hükmün bozulmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki terör saldırısına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davadaki hükme ilişkin bazı sanıklar ve müştekiler yönünden temyiz istemi üzerine tebliğname hazırladı.

Buna göre, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100 kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmubtalip Demir ve Metin Akaltın'a verilen cezaların onanması talep edildi.

Ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyetlerine hükmedilen bazı sanıkların da cezalarının onanması istendi.

Tebliğnamede, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapse mahkum edilen sanık Erman Ekici ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Yakup Yıldırım hakkındaki hükümlerin bozulması istendi.

Ekici'ye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarının yöneltildiği belirtilen tebliğnamede, sanık hakkında başka bir davanın daha bulunduğu, söz konusu dosyaların birleştirilerek mükerrer cezalandırmanın önlenmesi ve suç vasfının belirlenmesinin yapılmadığı ifade edildi.

Yıldırım hakkında ise terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu ispatlamaya yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı nitelikte delil elde edilemediği belirtilen tebliğnamede, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesinin dikkate alınmadığı, sanığın beraatine karar verilmesi gerektirdiği kaydedildi.

Dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karara bağlanacak.
Anadolu Ajansı
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