İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı
Gazeteci ve polislerin ardından İnfaz Koruma memurlarının da aşılanmasına bugün itibariyle başlandı
|06 Nisan 2021 17:24
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Gazeteci ve polislerin ardından İnfaz Koruma memurlarının da aşılanmasına bugün itibariyle başlandı.
İnfaz koruma memurları aşı randevusunu nasıl alacak?
Aşı randevuları e-nabız üzerinden veriliyor. İnfaz Koruma Memurları, e-nabıza
girerek adlarına tanımlanan aşı için randevusunu oluşturabilir.
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