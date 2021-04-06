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İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı

Gazeteci ve polislerin ardından İnfaz Koruma memurlarının da aşılanmasına bugün itibariyle başlandı
 06 Nisan 2021 17:24
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İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı

Gazeteci ve polislerin ardından İnfaz Koruma memurlarının da aşılanmasına bugün itibariyle başlandı.

İnfaz koruma memurları aşı randevusunu nasıl alacak?

Aşı randevuları e-nabız üzerinden veriliyor. İnfaz Koruma Memurları, e-nabıza girerek adlarına tanımlanan aşı için randevusunu oluşturabilir.
Memurlar.Net
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