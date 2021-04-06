'Zimmet' ve 'görevi kötüye kullanmak' sanıkları suçlamaları reddetti

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, eski Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ Genel Müdürü A.Ü. ve eski genel müdür yardımcısı E.G. ile E.G, F.G, U.G, B.Ö, H.Y, H.F.G. ve İ.T. ile avukatları hazır bulundu.

Müşteki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kayseri Maliye Hazinesi (Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü) ve Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi avukatları da duruşmaya katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ bünyesinde çalışan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ile Molu Geçici Köpek Barınma Evinde kalan hayvanlar için 2013-2016 yıllarında satın alınan ürünler ile bu hayvanların yemlemesinde kullanılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bazı işletmeler tarafından hibe edilen et ve gıda ürünlerinin büyük kısmının depoda kaydı yapılmadan zimmetle el altından satıldığı, hayvanat bahçesinde bulundurulmak üzere satın alınan hayvanların kayıtlarının düzgün tutulmadığı ve Büyükşehir Belediyesinin izni olmadan ihtiyaç fazlası olarak dağıtıldığı iddialarıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

İsnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu öne süren sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.