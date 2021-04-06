1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Zimmet' ve 'görevi kötüye kullanmak' sanıkları suçlamaları reddetti

Kayseri'de "zimmet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından haklarında dava açılan 9 sanık, hakim karşısına çıktı.
 06 Nisan 2021 17:35
+Aa- Yazdır
'Zimmet' ve 'görevi kötüye kullanmak' sanıkları suçlamaları reddetti

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, eski Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ Genel Müdürü A.Ü. ve eski genel müdür yardımcısı E.G. ile E.G, F.G, U.G, B.Ö, H.Y, H.F.G. ve İ.T. ile avukatları hazır bulundu.

Müşteki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kayseri Maliye Hazinesi (Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü) ve Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi avukatları da duruşmaya katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ bünyesinde çalışan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ile Molu Geçici Köpek Barınma Evinde kalan hayvanlar için 2013-2016 yıllarında satın alınan ürünler ile bu hayvanların yemlemesinde kullanılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bazı işletmeler tarafından hibe edilen et ve gıda ürünlerinin büyük kısmının depoda kaydı yapılmadan zimmetle el altından satıldığı, hayvanat bahçesinde bulundurulmak üzere satın alınan hayvanların kayıtlarının düzgün tutulmadığı ve Büyükşehir Belediyesinin izni olmadan ihtiyaç fazlası olarak dağıtıldığı iddialarıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

İsnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu öne süren sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaiz eşini öldüren müezzin, eşinin 10 yıl boyunca maaşını almış
06 Nisan 2021 13:38		 Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısı davası karara bağlandı
06 Nisan 2021 12:40
Avukat, sosyal medyada tanıştığı kişiye 300 bin TL kaptırdı
05 Nisan 2021 21:48		 Polisleri darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası
05 Nisan 2021 19:04
Başsavcılık: Çağrıya rağmen Gergerlioğlu 10 günlük sürede gelmedi
02 Nisan 2021 21:09		 Annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanık hakim karşısında
02 Nisan 2021 12:09
Kız öğrencilere istismardan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis
01 Nisan 2021 12:38		 Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis
31 Mart 2021 18:47
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
31 Mart 2021 16:29		 Savcı, Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'nu tehditten ceza istedi
31 Mart 2021 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - 'Zimmet' ve 'görevi kötüye kullanmak' sanıkları suçlamaları reddetti17:24 - Ankara Garı Saldırısında faillerin müebbet cezalarının onanması istenildi17:24 - İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı17:15 - BM Genel Kurul Başkanı Bozkır TBMM Genel Kuruluna hitap etti17:13 - 'İklim değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz'17:10 - Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
17:04 - Ramazan salgını azaltacak17:00 - Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti16:55 - Altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi16:51 - Yalova'da ilkokullarda uzaktan eğitime geçildi16:49 - Bakan Selçuk: Kadın girişimci oranını yüzde 19,316:35 - Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportuna sıcak bakmıyoruz
16:33 - Bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi16:13 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı16:10 - Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi15:59 - Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu15:56 - İnebolu ilçesinde Kovid nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara
15:51 - İstifayla boşalan Kemer Belediyesinin yeni başkanı belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Mehmet Kutlular hayatını kaybetti
Ramazan başlıyor: İlk teravih ve iftar ne zaman?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
durugörü 1
derbent 4
aperatif 2
kişniş 1
uv ışınları 2
vestiyer 1
humus 2
sensitometre 1
Abdullah biraderler 1
hüzün 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam