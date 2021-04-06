1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'in Ankara Büyükelçisi paylaşımları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
 06 Nisan 2021 17:54
+Aa- Yazdır
Çin'in Ankara Büyükelçisi paylaşımları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'ya, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımlardaki ifadeler konusunda duyulan rahatsızlık dile getirildi.

- Büyükelçiliğin paylaşımları

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesaplarını etiketleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı
06 Nisan 2021 17:24		 Bakan Selçuk: Kadın girişimci oranını yüzde 19,3
06 Nisan 2021 16:49
'Hala had bildirecek, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var'
06 Nisan 2021 15:31		 Valilik: Eski milletvekili Gergerlioğlu'na kötü muamele iddiaları asılsız
06 Nisan 2021 15:17
İkinci kez drift yaptı, ehliyeti süresiz iptal edildi
06 Nisan 2021 14:38		 Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine atama yapıldı
06 Nisan 2021 14:00
Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı
06 Nisan 2021 12:57		 Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
06 Nisan 2021 12:55
Afyonkarahisar'da bir ilkokulda uzaktan eğitim kararı alındı
06 Nisan 2021 12:47		 Dış kaynaktan muvazzaf subay alım sonuçları açıklandı
06 Nisan 2021 11:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:32 - Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...19:25 - Ekirek Şelalesi nisanda coştu, doğaseverleri bekliyor19:24 - Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor19:16 - MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı19:15 - Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih19:14 - 16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor
19:12 - 'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'19:00 - Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti18:53 - Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı18:44 - Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi öldü18:37 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:35 - Oktay'dan sert tepki: Bu bir darbe bildirisidir, kimse sulandırmaya çalışmasın!
18:30 - Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü18:30 - Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir18:09 - AB Konsey Başkanı: Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik18:03 - Semra Aysal'ın kardeşi: Hakan Aysal'ın abisi kan parası teklif etti17:54 - Çin'in Ankara Büyükelçisi paylaşımları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
17:48 - Gün sonu döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sidik sarartmak 1
triaj 1
manej 1
Abi ve Rabi 1
Sahibinden.com da sahibinden bir şey bulamamak 2
daralmak 1
insicam 1
hoşaf 3
asude 2
keskin sirke küpüne zarar 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam