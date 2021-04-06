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Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
|06 Nisan 2021 18:30
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Koçabaş Mahallesi'ndeki moloz dökme sahasında çalışan Hüsam Bacaksız (59), Davut E'nin kullandığı 06 CHM 596 plakalı hafriyat kamyonunun, geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.
Çevredeki çalışanların çağırdığı sağlık ekipleri Bacaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan sürücü Davut E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bacaksız'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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