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Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

"Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz"
 06 Nisan 2021 18:30
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Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."
Anadolu Ajansı
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