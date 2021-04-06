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Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
Erzincan'da temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|06 Nisan 2021 18:44
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Yalnızbağ beldesinde yaşayan Hasan M. (65), evde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Silah sesi üzerine eve giren ve Hasan M'nin yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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