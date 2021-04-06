Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
Elazığ'da meslek lisesinde üretilen 18 çeşit temizlik ve dezenfektan ürünleri konteyner kentte kalan 65 yaş üstüne ücretsiz olarak dağıtıldı
|06 Nisan 2021 18:53
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- Elazığ'da liselilerin ürettikleri el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan malzemeler, geçici barınma merkezinde kalan 65 yaş ve üstü ailelere ücretsiz dağıttı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde pandeminin ilk gününden itibaren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, bugüne kadar el dezenfektanı ile temizlik ürünlerinin üretimin gerçekleştirdi. Bu ürünleri başta sağlık çalışanları olmak üzere bir çok
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