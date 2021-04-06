1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı

Elazığ'da meslek lisesinde üretilen 18 çeşit temizlik ve dezenfektan ürünleri konteyner kentte kalan 65 yaş üstüne ücretsiz olarak dağıtıldı
 06 Nisan 2021 18:53
+Aa- Yazdır
Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı

- Elazığ'da liselilerin ürettikleri el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan malzemeler, geçici barınma merkezinde kalan 65 yaş ve üstü ailelere ücretsiz dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde pandeminin ilk gününden itibaren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, bugüne kadar el dezenfektanı ile temizlik ürünlerinin üretimin gerçekleştirdi. Bu ürünleri başta sağlık çalışanları olmak üzere bir çok
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4 öğretmenin testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi
04 Nisan 2021 16:15		 Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilen köy karantinaya alındı
03 Nisan 2021 23:59
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
02 Nisan 2021 08:00		 Okullarda 'yüz yüze' tablosu
01 Nisan 2021 08:11
Koronavirüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi
31 Mart 2021 22:53		 Nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
31 Mart 2021 22:04
Meslek lisesinin süs bitkileri markalaşma yolunda
29 Mart 2021 22:10		 İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi
29 Mart 2021 10:56
Balıkesir'de 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
28 Mart 2021 22:34		 Meslek lisesinin 5 projesine, 1 milyon 360 bin lira yatırım desteği
28 Mart 2021 11:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:32 - Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...19:25 - Ekirek Şelalesi nisanda coştu, doğaseverleri bekliyor19:24 - Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor19:16 - MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı19:15 - Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih19:14 - 16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor
19:12 - 'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'19:00 - Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti18:53 - Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı18:44 - Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi öldü18:37 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:35 - Oktay'dan sert tepki: Bu bir darbe bildirisidir, kimse sulandırmaya çalışmasın!
18:30 - Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü18:30 - Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir18:09 - AB Konsey Başkanı: Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik18:03 - Semra Aysal'ın kardeşi: Hakan Aysal'ın abisi kan parası teklif etti17:54 - Çin'in Ankara Büyükelçisi paylaşımları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
17:48 - Gün sonu döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolçak 2
ayların isimleri nereden geliyor 3
imtiyaz 2
Şevketibostan 1
domino etkisi 2
zikzak 1
eadweard muybridge 1
mayonez 2
plie 1
doz 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam