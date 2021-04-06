Vaka sayısı 50 bine dayandı
Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
|06 Nisan 2021 20:06
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Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.003 olarak açıklandı.
Test sayısı 40 milyon 083 bin 142'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.
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