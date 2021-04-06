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16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu (16) için arama çalışması başlatıldı.
 06 Nisan 2021 19:14
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16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor

Didim Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Yağmur Dilan Aksu, dün saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu, kızının eve dönmediğini öğrenince sokak sokak gezip, aradı. Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yağmur Dilan'dan hala haber alınamazken, arama çalışması başlatıldı. Yakınları, Yağmur Dilan Aksu'nun yerini bilen ya da görenlerden polise haber vermelerini istedi.

DHA
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