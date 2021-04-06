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Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih

Esenler'de tarihi su terazinin binalar arasında kaderine terkedilmesine tarihçiler tepki gösterdi. Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu ise "Su terazimizin etrafını açma projemiz hazır" açıklamasında bulundu.
 06 Nisan 2021 19:15
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Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih

"BİNALARIN ARASINDA HAPİS KALMIŞ"

Esenler'de alt katlarında peynirci ile tatlıcı bulunan binalar arasında kalan su terazisi tarihçilerin tepkisine neden oldu. Üzerine sprey boyalarla yazılar yazılan su terazisinin etrafında da çöpler yer alıyor.

Su terazisinin kaderine terkedilmesine tarihçiler tepki gösterdi.

Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Bizans dönemine kadar tarihlenen eski bir kültürel miras. Su terazilerinin ana fonksiyonu malum su konusunda sıkıntısı olan bir şehirde yaşıyoruz . İstanbul'a şehir dışından getirilen suların basıncını ayarlamak için inşa edilmiş bir nevi su basınç sistemi kontrol mekanizması. Esenler ilçesinde bulunan bu su terazisi aslında ilçe sınırlarındaki nadir sayıdaki eserlerden bir tanesi" dedi. "Ne yazık ki 1960'lı yıllarda bunun etrafındaki binalara ruhsat verilerek, binaların arasında hapis kalmış" diyen Dilbaz, "Zaten az sayıda bulunan kültürel mirasın daha iyi şekilde korunması gerekiyor. Eğer bununla ilgili bir çalışma yapılmamış olsaydı, bu kültürel miras da binalar tarafından yutulacaktı" diye konuştu.

"KÜLTÜREL TARİH PARKI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu ile görüştüğünü belirten Dilbaz, "İki binanın istimlak edilerek, buranın bir kültürel tarih parkı haline dönüştürüleceğini söyledi. O yüzden mutluyuz, Esenler ve İstanbulumuz için bunlar tekrar geri getirilemeyecek kadar kıymetli eserler. Bir su terazisinin artık işlevi de kalmadığı için yenisinin inşa edilme şansı olmuyor. Bu yüzden az sayıda bulunan bu tarihi eserleri korumamız gerekiyordu. Bu konuda hızlıca, doğru adımın atılması bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"SU TERAZİMİZİN ETRAFINI AÇMA PROJEMİZ HAZIR"

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "80'li yıllarda yapılmış olan bu evleri kaldırıp Osmanlı mirası su terazimizin etrafını açma projemiz hazır. Hedefimiz burayı tarihi eserimizin de ortaya çıktığı güzel bir yaşam alanı yapmak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 86 SU TERAZİSİ OLDUĞUNU BİLİNİYOR

Geçmişte çeşme, sebil, cami ve hamamlara, gerekli suyu sağlayan, su yollarında basıncı ayarlayan ve suları ölçerek dağıtan su terazileri, sayıları azalarak günümüze ulaşan yapılardır. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul gene-linde 86 adet su terazisi tespit edildi. Bunlardan 62 adedi Avrupa Yakası'nda, 24 adedi ise Anadolu Yakası'nda bulunuyor, İlçelere göre dağılımına bakıldığında ise yoğun-luğun Fatih ve Sarıyer ilçelerinde olduğu belirtiliyor. Fatih'te 22, Sarıyer'de 16, Üsküdar'da 11, Eyüp'te 10, Beykoz'da 8, Kadıköy'de 5, Beşiktaş'ta 3, Beyoğlu'nda 3, Şişli'de 2, Bayrampaşa'da 2, Güngören ve Esenler ilçelerinde birer su tera-zisi bulunuyor.
DHA
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