MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını bildirdi.
|06 Nisan 2021 19:16
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 5 Nisan'da tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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