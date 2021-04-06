Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.
|06 Nisan 2021 20:28
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