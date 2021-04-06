1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.
 06 Nisan 2021 20:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan ve Bozkır'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EGM'den 'Independent Turkish'de yer alan habere yalanlama
06 Nisan 2021 21:15		 'Polise ve öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünüzü tutun'
06 Nisan 2021 19:50
Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...
06 Nisan 2021 19:32		 MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı
06 Nisan 2021 19:16
Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti
06 Nisan 2021 19:00		 Oktay'dan sert tepki: Bu bir darbe bildirisidir, kimse sulandırmaya çalışmasın!
06 Nisan 2021 18:35
Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir
06 Nisan 2021 18:30		 AB Konsey Başkanı: Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik
06 Nisan 2021 18:09
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır TBMM Genel Kuruluna hitap etti
06 Nisan 2021 17:15		 'İklim değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz'
06 Nisan 2021 17:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:15 - EGM'den 'Independent Turkish'de yer alan habere yalanlama21:14 - İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı21:11 - 30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı21:06 - Kariyerini bırakıp köyüne döndü! 4 ülkeye çilek ihraç ediyor21:00 - Türkiye'de 2 bölge için su açığı riski!20:50 - Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi
20:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti20:06 - Vaka sayısı 50 bine dayandı19:50 - 'Polise ve öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünüzü tutun'19:32 - Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...19:25 - Ekirek Şelalesi nisanda coştu, doğaseverleri bekliyor19:24 - Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor
19:16 - MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı19:15 - Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih19:14 - 16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor19:12 - 'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'19:00 - Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti
18:53 - Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Colonel Hans Landa 1
yan 1
asteroid 1
ghost 2
triaj 1
erfelek 1
danaburnu 2
kuver 1
kese kağıdı 2
minimum 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam