Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis olarak görev yapan bir kişi FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması sonucu meslekten ihraç edildi.
|06 Nisan 2021 20:50
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