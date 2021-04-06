1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis olarak görev yapan bir kişi FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması sonucu meslekten ihraç edildi.
 06 Nisan 2021 20:50
+Aa- Yazdır
Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda görev yapan H.E. isimli bir polis, açılan Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması sonucu meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı
06 Nisan 2021 21:11		 Çin Büyükelçisi paylaşımları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
06 Nisan 2021 17:54
İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı
06 Nisan 2021 17:24		 Bakan Selçuk: Kadın girişimci oranını yüzde 19,3
06 Nisan 2021 16:49
'Hala had bildirecek, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var'
06 Nisan 2021 15:31		 Valilik: Eski milletvekili Gergerlioğlu'na kötü muamele iddiaları asılsız
06 Nisan 2021 15:17
İkinci kez drift yaptı, ehliyeti süresiz iptal edildi
06 Nisan 2021 14:38		 Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine atama yapıldı
06 Nisan 2021 14:00
Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı
06 Nisan 2021 12:57		 Afyonkarahisar'da bir ilkokulda uzaktan eğitim kararı alındı
06 Nisan 2021 12:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:15 - EGM'den 'Independent Turkish'de yer alan habere yalanlama21:14 - İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı21:11 - 30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı21:06 - Kariyerini bırakıp köyüne döndü! 4 ülkeye çilek ihraç ediyor21:00 - Türkiye'de 2 bölge için su açığı riski!20:50 - Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi
20:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti20:06 - Vaka sayısı 50 bine dayandı19:50 - 'Polise ve öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünüzü tutun'19:32 - Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...19:25 - Ekirek Şelalesi nisanda coştu, doğaseverleri bekliyor19:24 - Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor
19:16 - MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı19:15 - Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih19:14 - 16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor19:12 - 'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'19:00 - Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti
18:53 - Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vedat milor anketleri 1
kuver 1
netflix 2
ilk fotoğraf 3
derbent 4
plie 1
Hacegan 1
doz 1
rehabilitasyon 1
Abdullah biraderler 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam