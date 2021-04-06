1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada biri polis memuru iki kişi yaralandı.
 06 Nisan 2021 21:14
+Aa- Yazdır
İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Nasuhdede Mahallesi'ndeki Ahi Stadyumu yanında bulunan kavşakta husumetli iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgaya karışanlardan S.E, aracından aldığı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.

Bu sırada olaya müdahaleye gelen Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipten R.B. de tüfekten çıkan saçma ile yaralandı.

Ekipteki diğer polis memuru ateş ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Kavgaya müdahale eden ekibin yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis ve şüpheli, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralı zanlının yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hastaneye giden Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, yaralı polis memurunu ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor
06 Nisan 2021 19:14		 Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
06 Nisan 2021 18:44
Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü
06 Nisan 2021 18:30		 Semra Aysal'ın kardeşi: Hakan Aysal'ın abisi kan parası teklif etti
06 Nisan 2021 18:03
Samsun'da 2 kişi alkol ve kolonyadan zehirlendi
06 Nisan 2021 17:46		 Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
06 Nisan 2021 17:00
Bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi
06 Nisan 2021 16:33		 Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu
06 Nisan 2021 15:59
İnebolu ilçesinde Kovid nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara
06 Nisan 2021 15:56		 Ankara'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü
06 Nisan 2021 15:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:15 - EGM'den 'Independent Turkish'de yer alan habere yalanlama21:14 - İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı21:11 - 30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı21:06 - Kariyerini bırakıp köyüne döndü! 4 ülkeye çilek ihraç ediyor21:00 - Türkiye'de 2 bölge için su açığı riski!20:50 - Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi
20:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti20:06 - Vaka sayısı 50 bine dayandı19:50 - 'Polise ve öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünüzü tutun'19:32 - Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...19:25 - Ekirek Şelalesi nisanda coştu, doğaseverleri bekliyor19:24 - Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor
19:16 - MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı19:15 - Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih19:14 - 16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor19:12 - 'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'19:00 - Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti
18:53 - Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kombi 3
metamfetamin 1
zikzak 1
temenna 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 2
Hacegan 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 4
baz almak 2
Abi ve Rabi 1
domino etkisi 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam