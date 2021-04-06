İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı
|06 Nisan 2021 21:14
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Alınan bilgiye göre, Nasuhdede Mahallesi'ndeki Ahi Stadyumu yanında bulunan kavşakta husumetli iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgaya karışanlardan S.E, aracından aldığı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.
Bu sırada olaya müdahaleye gelen Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipten R.B. de tüfekten çıkan saçma ile yaralandı.
Ekipteki diğer polis memuru ateş ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Kavgaya müdahale eden ekibin yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı polis ve şüpheli, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralı zanlının yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hastaneye giden Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, yaralı polis memurunu ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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