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Kovid-19 tedavisi gören MSB personeli hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da görev yapan Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
 06 Nisan 2021 21:29
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Kovid-19 tedavisi gören MSB personeli hayatını kaybetti

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."
Anadolu Ajansı
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