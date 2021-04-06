1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En çok vaka görülen Samsun'da yeni tedbirler alındı

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı.
 06 Nisan 2021 22:17
+Aa- Yazdır
En çok vaka görülen Samsun'da yeni tedbirler alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan Samsun'da yeme-içme yerlerinin, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin kent genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Kentte, 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

İl genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde ise Kovid-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle kurulun daha önce aldığı karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasına devam edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 tedavisi gören MSB personeli hayatını kaybetti
06 Nisan 2021 21:29		 Mart ayında yağışlar normale göre yüzde 33 arttı
06 Nisan 2021 21:27
Kariyerini bırakıp köyüne döndü! 4 ülkeye çilek ihraç ediyor
06 Nisan 2021 21:06		 Türkiye'de 2 bölge için su açığı riski!
06 Nisan 2021 21:00
Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06		 Zeka oyunları, çocukların IQ'sunu yüzde 13 artırıyor
06 Nisan 2021 19:24
'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'
06 Nisan 2021 19:12		 Yalova'da ilkokullarda uzaktan eğitime geçildi
06 Nisan 2021 16:51
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
06 Nisan 2021 16:13		 Ambulanstan inen yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü
06 Nisan 2021 14:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:42 - 'Kripto para piyasası işleyişini bilmeden işlem yapmayın'22:40 - Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek22:34 - 'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama22:23 - Narkasa kullanıcılarına 2000'er HOT hediye etti22:17 - En çok vaka görülen Samsun'da yeni tedbirler alındı21:48 - Siber Polis: Kripto parada saadet zincirine dikkat edin
21:38 - TBMM'de 'Güvenlik Soruşturması' kanun teklifi görüşülüyor21:29 - Kovid-19 tedavisi gören MSB personeli hayatını kaybetti21:27 - Mart ayında yağışlar normale göre yüzde 33 arttı21:25 - 'Devletin çelik bileği' suçluların korkulu rüyası oldu21:15 - EGM'den 'Independent Turkish'de yer alan habere yalanlama21:14 - İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı
21:11 - 30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı21:06 - Kariyerini bırakıp köyüne döndü! 4 ülkeye çilek ihraç ediyor21:00 - Türkiye'de 2 bölge için su açığı riski!20:50 - Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi20:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti
20:06 - Vaka sayısı 50 bine dayandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
Teravih namazları evde kılınacak
Avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
'Perşembe günü araçlarınızı mümkümse kapalı yerlere alın'
Montrö bildirisini hazırlayan isim belli oldu
YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
Vaka sayısı 50 bine dayandı
Meteoroloji uyardı: Bu illere yeniden kar yağacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
.çık aradan 2
Fatmahanım Gökçe 1
oksimetre 1
pekiştirme 1
tornado 2
baz almak 2
enginde yavaş yavaş 1
iş bilmemezlik 3
Abi ve Rabi 1
tiftik 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu engelli işçi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam