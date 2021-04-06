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Narkasa kullanıcılarına 2000'er HOT hediye etti

Yerli kripto para borsası Narkasa, kayıt olup hesaplarına Türk Lirası yatıran tüm kullanıcılarına 2000'er Holo (HOT) hediye etti.
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Narkasa kullanıcılarına 2000'er HOT hediye etti

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Yerli kripto para borsası Narkasa, kayıt olup hesaplarına Türk Lirası yatıran tüm kullanıcılarına 2000'er Holo (HOT) hediye etti. 26 Mart 2021 tarihinde Narkasa'da listelenen HOT, kampanyanın etkisiyle 2 haftada %357 değerlenerek 0,07 TL seviyelerinden 0,26 bandına ulaştı. Halihazırda ise 0,196 TL'den alınıp satılıyor.

Narkasa bu gelişmelerin ardından son dönemin en çok değer kazanan kripto paralarından biri olan Bittorent'in (BTT) de yakın zamanda listeleneceğini açıkladı. Kripto para borsalarının siber güvenlik seviyelerini araştıran platform CER tarafından Türkiye'nin en güvenli kripto para borsası seçilen Narkasa, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Narkasa'nın kampanyalarını takip etmek ve fırsatlardan yaralanmak için hemen ücretsiz hesap oluşturabilirsiniz.

Narkasa Hakkında

Haziran 2020'de hizmete sunulan Narkasa.com; İstanbul Ticaret Odası'nda 184965-5 sicil numarası ile kayıtlı, 5.000.000,00 Türk Lirası sermayeli Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Narkasa, dünya standartlarında en son teknoloji ile hazırlanmış kullanıcı dostu bir platformda, hem yeni hem profesyonel kullanıcıların hızlı ve güvenli kripto para alım-satım yapmalarını sağlar. Narkasa için kişisel verilerin ve varlıkların güvenliği her zaman birinci önceliktir. Yüksek düzeyde güvenlik standartlarıyla hizmet sunan Narkasa, uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin periyodik denetimine tabidir. Narkasa platformu; web sitesi, IOS ve Android uygulamalarının yanında algoritmik ticareti destekleyen API'lar üzerinden hizmet sunar. Narkasa, AB ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun AML/CTF ve KYC politikaları doğrultusunda hareket eder.
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