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'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin "izinsiz belediye alanı işgali" gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin konunun yargı kararının uygulanmasından ibaret olduğunu belirtti.
 06 Nisan 2021 22:34
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'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Yaşam Vadisi üzerinde hizmet veren "Balıkçı Kenan" isimli restoranın, Kenan Balcı mülkiyetinde bulunan 1637 ada 2 parsel ve Balcı'nın mülkiyetinde bulunmayan yeşil alan statüsündeki kamu alanında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu kullanım alanlarının yaklaşık yüzde 40'ının parsel dışında bulunan park ve yol olan kamu alanlarına tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "İlgili kişiyle işgal ettiği alanları boşaltması yönünde yapılan görüşmeler bir sonuca ulaşmamıştır. Sadece 365 bin hemşerimiz için değil, İstanbul'umuz için kıymetli bir nefes alma noktası olan Yaşam Vadisi'nin hukuka aykırı şekilde kullanılmasına kamu yararı ilkesi gereği izin verilmesi mümkün olmadığı gibi konu, hukuki haklarımızı kullanarak çıkan yargı kararının uygulanmasından ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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