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Anadolu imam hatip liselerinde yeni şampiyonlar yetişiyor

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, spor programı uygulayan imam hatip okullarında bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen sporcu gençleri yetiştirdiklerini söyledi.
 06 Nisan 2021 23:01
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Anadolu imam hatip liselerinde yeni şampiyonlar yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan temel İslam bilimlerinin yanı sıra farklı alanlarda eğitimlerin zenginleştirilmesini sağlayan program çeşitliliğiyle güreş, atletizm, oryantiring gibi dallarda zirveleri zorlayan şampiyon sporcu öğrenciler yetişiyor.

Bu kapsamda, spor programı uygulayan Pendik Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebubekir Gür, güreşte 38 kiloda U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen şampiyon sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Abdulbaki Doğru da Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları milli takım kadrosu belirleme seçmelerinde, 48 kiloda Türkiye şampiyonluğu elde ederek, Güreş Milli Takımı kadrosuna girmeyi başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen bölge müsabakalarında ise Batman'ı temsil eden 6 öğrenciden 4'ü, spor programı uygulayan Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu öğrencileri oldu. Bölge finallerinde de aynı başarıyı gösteren imam hatip lisesi öğrencileri, Türkiye yarı finallerine kaldı. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde Sivas'ta yapılacak Türkiye yarı finaline katılacak.

Öte yandan aynı okuldan bir öğrenci, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada, Batman birinciliği ve bölge ikinciliğinin ardından Türkiye 9'uncusu oldu.

21. yüzyıl becerileri bağlamında özel program uygulanıyor

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2016'dan itibaren imam hatip okullarında program çeşitliliğine gidildiğini hatırlatarak, Anadolu imam hatip liselerinde, 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı özel proje ve program uygulayan okullar belirlediklerini söyledi.

Spor programı uygulayan imam hatip okulu öğrencilerinin, temel İslam bilimleri alanında da eğitim aldıklarını dile getiren Yılmaz, bu okullarda bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen sporcu gençleri yetiştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Bu okullarımızda yaptığımız çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Bu okullarımızdan milli takımlara sporcu veriyoruz artık. Farklı program uygulayan diğer imam hatip okullarımız da büyük başarılar gösteriyor. Bu vesileyle başarı gösteren bütün öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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