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YÖK Başkanı, 16 üniversitenin rektörüyle buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. YÖK'te yapılan toplantıya toplam rektör katıldı.
 06 Nisan 2021 23:33
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YÖK Başkanı, 16 üniversitenin rektörüyle buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, toplantı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretimine kazandırdığı değerlerden birisi de ihtisaslaşma ve araştırma üniversiteleri sürecidir. Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında yer alan 'Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerimizin' rektörleri ile proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere YÖK'te bir araya geldik. Toplantımızda ayrıca, ülkemizin kalkınması için önemli olan ve Kalkınma Planında yer alan kritik alanlarda üniversitelerimizin yetkinliklerine dair bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Bu kapsamda atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapma fırsatını bulduğumuz verimli bir toplantı oldu. Değerli rektörlerimize ve ekiplerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizi yakından takip ediyor, yükseköğretimde kalitenin 'şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi' süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Proje kapsamında, Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orta Doğu Teknik ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü "araştırma üniversitesi", Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise "aday araştırma üniversitesi" olarak belirlenmişti.
İhlas Haber Ajansı
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