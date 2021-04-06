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'TSK'ye ait gözlem noktasına saldırı' iddiası yalanlandı

Güvenlik Kaynakları: "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."
 06 Nisan 2021 23:51
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'TSK'ye ait gözlem noktasına saldırı' iddiası yalanlandı

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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