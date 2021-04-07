1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 07 Nisan 2021 00:00
+Aa- Yazdır
7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin hesapları görüşülecek.

(TBMM//14.00-14.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulunacak, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A uyduları ile ilgili son gelişmeleri aktaracak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

2- G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 2. toplantılarını gerçekleştirecek.

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanacak.

(Ankara/09.30)

2- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, Kemerburgaz'da yapılması planlanan futbol kamp tesisiyle ilgili gelişmelere dair tanıtım toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

2- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesine Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 32. hafta; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yapılacak.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları Bayern Münih-Paris Saint Germain ve Porto-Chelsea karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Münih/Sevilla/22.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla karşılaşacak.

(Strasbourg/19.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

(Ankara/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4 etabının yarı final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasındaki ikinci maçlar oynanacak.

(Antalya/17.00/İstanbul/19.00)

9- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın beşinci gününde kadınlarda 71, erkeklerde 81 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'TSK'ye ait gözlem noktasına saldırı' iddiası yalanlandı
06 Nisan 2021 23:51		 'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama
06 Nisan 2021 22:34
TBMM'de 'Güvenlik Soruşturması' kanun teklifi görüşülüyor
06 Nisan 2021 21:38		 EGM'den İstanbul Sözleşmesiyle ilgili habere yalanlama
06 Nisan 2021 21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı kabul etti
06 Nisan 2021 20:28		 'Polise ve öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünüzü tutun'
06 Nisan 2021 19:50
Bakan Soylu: Tarihin en büyük cezasını vermezsek...
06 Nisan 2021 19:32		 MSB: Füze sistemlerinin kabul faaliyeti tamamlandı
06 Nisan 2021 19:16
Sözcü Kalın: Görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti
06 Nisan 2021 19:00		 Oktay'dan sert tepki: Bu bir darbe bildirisidir, kimse sulandırmaya çalışmasın!
06 Nisan 2021 18:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?00:00 - 7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:51 - 'TSK'ye ait gözlem noktasına saldırı' iddiası yalanlandı23:37 - 613 yıllık caminin imamı var, cemaati ve çatısı yok23:33 - YÖK Başkanı, 16 üniversitenin rektörüyle buluştu23:28 - HDP'li eski başkan yardımcısı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası
23:22 - Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi23:20 - AstraZeneca, çocuklar üzerindeki denemelerini durdurdu23:19 - 3 farklı rapor işinden etti, hakkında işlem başlatıldı23:04 - Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak23:01 - Anadolu imam hatip liselerinde yeni şampiyonlar yetişiyor22:42 - 'Kripto para piyasası işleyişini bilmeden işlem yapmayın'
22:40 - Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek22:34 - 'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama22:23 - Narkasa kullanıcılarına 2000'er HOT hediye etti22:17 - En çok vaka görülen Samsun'da yeni tedbirler alındı21:48 - Siber Polis: Kripto parada saadet zincirine dikkat edin
21:38 - TBMM'de 'Güvenlik Soruşturması' kanun teklifi görüşülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vestiyer 1
sinemada paralel kurgu 1
plie 1
kolçak 2
iş bilmemezlik 3
sidik sarartmak 1
eadweard muybridge 1
ramazan pidesi 1
havuç 1
Abi ve Rabi 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam