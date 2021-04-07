1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
 07 Nisan 2021 04:39
+Aa- Yazdır
FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.

Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Siber Polis: Kripto parada saadet zincirine dikkat edin
06 Nisan 2021 21:48		 30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı
06 Nisan 2021 21:11
Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi
06 Nisan 2021 20:50		 Çin Büyükelçisi paylaşımları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
06 Nisan 2021 17:54
İnfaz Koruma Memurlarının aşılanmasına başlandı
06 Nisan 2021 17:24		 Bakan Selçuk: Kadın girişimci oranını yüzde 19,3
06 Nisan 2021 16:49
'Hala had bildirecek, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var'
06 Nisan 2021 15:31		 Valilik: Eski milletvekili Gergerlioğlu'na kötü muamele iddiaları asılsız
06 Nisan 2021 15:17
İkinci kez drift yaptı, ehliyeti süresiz iptal edildi
06 Nisan 2021 14:38		 Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine atama yapıldı
06 Nisan 2021 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - 104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor07:46 - Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar07:46 - Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak07:44 - Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti07:42 - Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!07:30 - Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
07:12 - Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak07:03 - İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi07:00 - Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor06:53 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi06:51 - Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi06:35 - El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:25 - Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti06:15 - İlahiyatçılar ve kanaat önderleri: İslam bizi korumak içindir05:08 - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi04:41 - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
04:39 - FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak
Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!
Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuver 1
metamfetamin 1
kanal istanbula karşı çıkanlar atatürk düşmanıdır 2
notunu vermek 3
telefonun şarjını üç güne çıkartmak 1
vedat milor anketleri 1
menaj 1
okey oyunu 1
keskin sirke küpüne zarar 2
kara gün dostu 3
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş Geçici 800 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam