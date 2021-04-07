FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
|07 Nisan 2021 04:39
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Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.
PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.
Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.
Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
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