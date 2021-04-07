İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
|07 Nisan 2021 04:41
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Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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