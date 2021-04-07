Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|07 Nisan 2021 05:08
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