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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 07 Nisan 2021 05:08
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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin saati 04.32 olarak belirtilirken derinliği 99.8 km. olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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