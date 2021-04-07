Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
|07 Nisan 2021 06:51
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Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.
Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Nuri Onat, hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan ve olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.
Şüphelinin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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