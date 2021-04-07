İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 30 polis, yapılan soruşturma sonucunda FETÖ ile irtibatları nedeniyle kamu görevinden çıkarıldı
|07 Nisan 2021 07:03
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