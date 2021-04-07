Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artarken, kripto para piyasası ilk defa 2 trilyon dolara ulaştı. Böylece varlık büyüklüğü ile Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun ardından Apple ile ikinciliğe yerleşti.
|07 Nisan 2021 07:30
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Kullanıcıları kripto paralar konusunda uyaran Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan "Kripto paralarda özellikle son bir yıldaki artışlar, bireysel ve kurumsal yatırımcıları cezbetti.
Kripto para piyasasının volatilitesinin yüksek olduğunu ve risk barındırdığını bilmek gerekiyor. Emek vermeden büyük paralar kazanma hayaliyle arabayı veya evi satarak, kredi çekerek ya da eşten, dosttan borç alarak kripto para yatırımı yapmak felaketi getirebilir. Özellikle kısa sürede yüksek kazanç vadeden kişi ve hesaplardan uzak durulmalı" dedi.
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