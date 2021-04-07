1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borç para ve krediyle Bitcoin almayın

Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artarken, kripto para piyasası ilk defa 2 trilyon dolara ulaştı. Böylece varlık büyüklüğü ile Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun ardından Apple ile ikinciliğe yerleşti.
 07 Nisan 2021 07:30
+Aa- Yazdır
Borç para ve krediyle Bitcoin almayın

Kullanıcıları kripto paralar konusunda uyaran Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan "Kripto paralarda özellikle son bir yıldaki artışlar, bireysel ve kurumsal yatırımcıları cezbetti.

Kripto para piyasasının volatilitesinin yüksek olduğunu ve risk barındırdığını bilmek gerekiyor. Emek vermeden büyük paralar kazanma hayaliyle arabayı veya evi satarak, kredi çekerek ya da eşten, dosttan borç alarak kripto para yatırımı yapmak felaketi getirebilir. Özellikle kısa sürede yüksek kazanç vadeden kişi ve hesaplardan uzak durulmalı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Projesi'nde ikinci faz tamamlanacak'
06 Nisan 2021 14:51		 Ticaret Bakanı Pekcan: E-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 arttı
06 Nisan 2021 13:22
Fatih sondaj gemisi Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
06 Nisan 2021 01:33		 Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı
06 Nisan 2021 01:05
Yenişehir Havalimanı açılış için gün sayıyor
05 Nisan 2021 19:15		 'Enflasyon zirveyi Mayıs'ta görecek, sonra kademeli düşecek'
05 Nisan 2021 12:48
'2023'e kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz'
05 Nisan 2021 12:40		 Türkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
04 Nisan 2021 16:12
Milyarderlerin serveti salgın sırasında 4 trilyon dolar arttı
03 Nisan 2021 18:32		 Havacılık şirketleri martta yatırımcısına kazandırdı
03 Nisan 2021 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - 104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor07:46 - Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar07:46 - Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak07:44 - Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti07:42 - Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!07:30 - Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
07:12 - Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak07:03 - İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi07:00 - Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor06:53 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi06:51 - Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi06:35 - El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:25 - Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti06:15 - İlahiyatçılar ve kanaat önderleri: İslam bizi korumak içindir05:08 - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi04:41 - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
04:39 - FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak
Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!
Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
derece 1
aperatif 2
sütlü nuriye 2
ramazan pidesi 2
kıran 1
kolçak 2
baz almak 2
ev ekonomisi 4
yansıtma 1
uğunmak 1
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş Geçici 800 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam