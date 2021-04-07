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Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!

Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF), kurum çalışanı bir kişinin karıştığı yolsuzluk olayı ile çalkalanıyor. Mahkeme, federasyon kasasından paraları zimmetine geçirmekle suçlanan Mali İşler Sorumlusu Meltem Y.'nin tüm mal varlığına tedbir koydu. TBF Başkanı Bülent Bora "Bu kişi işlediği suçu itiraf etti. Çaldığı paranın bir kısmını, işten ayrılan eski muhasebe sorumlusu Meltem D.'ye göndermiş. Dekontları bizimle paylaştı" diye konuştu.
 07 Nisan 2021 07:42
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Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!

Geçmişi 110 yıla dayanan Türkiye Binicilik Federasyonu'nda (TBF) yaşanan yolsuzluk olayı bir süre önce ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2013 yılından bu yana TBF'de görev yapan Meltem Y.'nin zimmetine para geçirdiği şüphesi üzerine kurum yöneticileri harekete geçti. Konu ile ilgili yapılan müfettiş görevlendirmesi sonrası olay gün yüzüne çıktı. İlk olarak, kurum yetkilileri Meltem Y.'nin karıştığı iddia edilen olay ile ilgili soruşturma yaptı. Olay ile ilgili delillere ulaştıklarını belirten yetkililerin soruları üzerine Meltem Y. suçunu itiraf etti.

Yolsuzluğa karışan Meltem Y.'nin bütün malvarlığına el koyuldu.

DEKONTLARI GÖSTERDİ

Edinilen bilgilere göre Meltem Y., federasyon hesaplarından zimmetine para geçirdiğini kabul etti. Meltem Y.'nin kurum yetkililerine verdiği bir bilgi ise şoke etti. Meltem Y., "Daha önce Federasyon'un Mali İşler Sorumlusu olarak çalışan Meltem D.'nin zorlaması ile bu işi yaptım. Bu kişi, federasyon hesabından para almam için beni baskı altına aldı. Aldığım paranın bir kısmını da kendisine gönderdim" dedi. Meltem Y., kurumdan daha önce ayrılan Meltem D.'ye gönderdiği paraların dekontlarını da gösterdi.

TEDBİR KARARI

Elde edilen bilgi ve belgeler üzerine TBF yönetimi ilk olarak Meltem Y.'nin kurumla ilişkisini kesti. Meltem Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'zimmet', 'güveni kötüye kullanma' ve 'evrakta sahtecilik' iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, Meltem Y.'nin mal varlığı için de tedbir talep edildi. Talep doğrultusunda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Meltem Y.'nin banka hesaplarına ve taşınmazlarına tedbir koydu.

'MEĞER OYMUŞ'

Hürriyet'in olaya ilişkin soruları üzerine konuya dair bilgi veren TBF Başkanı A. Bülent Bora "Federasyon olarak, olayı fark eder etmez gereğini yaptık. Olay yargıya intikal ettirilmiş durumda. Şahıs yaptıklarını ikrar da etti. Bu nedenle, mal varlığına tedbir konuldu. 10 kişilik bir personelimiz var. Zaman zaman personele maaş ödemekte zorlandığımız oldu. Biz o zorluğu çekerken meğer paraları bu çalıyormuş" diye konuştu.

TBF Başkanı Bora, Meltem Y.'nin, kendisinden önceki dönemde işe alındığını belirterek, "Kendisini sorgulayınca söylemek zorunda kaldı. Bir nevi itiraf etti her şeyi. Zimmetine geçirdiği paranın bir kısmını da eski muhasebe sorumlumuz Meltem D.'ye göndermiş. Buna dair dekontları da gösterdi" diye konuştu.

SUÇLANAN İSİM EMLAKÇILIK YAPIYOR

Meltem Y.'nin, paraların bir kısmını gönderdiğini söylediği Meltem D.'ye ise Hürriyet ulaştı. Meltem D. başlangıçta, Meltem Y.'yi tanımadığını söyledi. Meltem D., kendisine gönderilen paralara ilişkin dekontlara yönelik soru üzerine ise "Konuşmak istemiyorum" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Meltem D.'nin, TBF'den ayrıldıktan sonra kurumsal bir gayrimenkul şirketinin bayiliğini aldığı anlaşıldı.
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